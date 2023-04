Büro-Software Microsoft 365 kaufen: Aktuelle Office-Angebote im Check Jahreslizenzen für Office bzw. jetzt Microsoft 365 sind regelmäßig im Angebot. Wir zeigen aktuelle Preise und verraten, wann sich ein Office-Kauf lohnt. News

Mit Microsoft 365 bekommen Sie alle wichtigen Office-Apss inkl. Cloud-Speicher! © Microsoft

Top-Gelegenheit, der Familie ein Office-Upgrade zu spendieren: Auf der Arbeit oder in der Schule nutzen Sie oder Ihre Kinder Microsoft Office und zu Hause aus Kostengründen eine Gratis-Alternative? Wer sich das laufende Umdenken für sich oder die Familie ersparen möchte, findet laufend unterschiedliche Angebote für eine Jahreslizenz von Microsoft 365 Family oder Single, dem Rebrush von Office 365 Home und Personal. Bis zu sechs Benutzer können damit am eigenen PC, Mac oder Mobilgerät Word-Dokumente schreiben, Excel-Tabellen basteln und mehr.

Die Übergangsphase von Office 365 zu Microsoft 365 ist abgeschlossen. Anbieter können das Paket weiter unter Microsoft 365 (Family oder Single) und Office 365 (Personal für eine, Home für sechs Personen) listen. Wer einen Office-Code kauft und einlöst, bekommt natürlich die aktuelle "Microsoft 365"-Umgebung. Diese Preise sind aktuell (Stand: 11:24 Uhr):

Office für 6 Nutzer:

Office für einen Nutzer:

Die angegebenen Preise gelten - wenn nicht anders gekennzeichnet - jeweils für ein Jahres-Abo. Der Code dafür kommt digital oder per Post. Knapp über 50 Euro gelten für das alte Office-Paket (für sechs Personen) schon als guter Preis. Unter dem Namen Microsoft 365 Single liegt das "Schnäppchenpreis-Niveau" für das kleine Paket nach unseren Beobachtungen etwa bei knapp über 40 Euro.

Bei Microsoft beträgt der Preis 99 oder 69,99 Euro (Family oder Single). In Preisvergleichen ist Amazon aktuell wenige Euro teurer als Konkurrenten. Versandkosten können bei entsprechenden Shops den Preis noch einmal steigen lassen.

Keine Lust auf die Cloud?

Dann gibt es Office 2021 Home & Student, das Sie für 89,99 Euro bekommen. Bei dem auf digitale Lizenzen spezialisierten Händler mysoftware.de gibt es einen Code für die 2019er-Fassung für 35,99 Euro. Für Privatleben und Geschäft gibt es Office 2019 Home & Business für aktuell rund 296,72 Euro. Diese werden noch bis 2025 unterstützt.

Office für den Geschäftsbetrieb

Für reine Geschäftszwecke steht Microsoft 365 Business bereit. Die gibt's online ab knapp 115 Euro. Wem im Geschäft die Essentials-Variante reicht, der findet sie online für rund 65 Euro.

Das bietet Microsoft 365

Hinter Microsoft 365 verbirgt sich der Name für Microsofts Online-Bürosuite - ehemals Office 365. Im Vergleich zu vorher sind neue Funktionen hinzugekommen, die bisherige Abonnenten aber auch erhalten.

Microsofts darin enthaltenes Office-Paket richtet sich mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook an Privatanwender. Dazu gibt es für jeden Nutzer 1 TB Cloud-Speicherplatz. Die bekannten und viel eingesetzten Tools liegen "auf der Cloud" natürlich in aktuellen Versionen vor.

Shops verkaufen in der Regel einen Product-Key, der entweder digital oder in einer Box verschickt wird. Im zweiten Fall warten Sie natürlich ein paar Tage auf die Lieferung. Als Download-Angebot wird Ihnen der Key unmittelbar nach erfolgreichem Kauf im Account ausgehändigt. Laden Sie nach Erhalt des Codes Microsoft oder Office 365 Home von Microsoft herunter, verknüpfen es mit Ihrem Microsoft-Konto und nutzen den gekauften Product-Key zur Aktivierung.

Sie können mit gekauften Lizenzschlüsseln in den meisten Fällen auch ein bestehendes Abo für ein Jahr erweitern. Damit das reibungslos passt, sollten sie eher bei Angeboten etablierter Hersteller zuschlagen.

Microsoft 365 zeichnet sich durch seinen praktischen Aufbau als Online-Dienst aus. Damit können Sie beispielsweise am heimischen Rechner ein Word-Dokument anfangen, und später auf der Zugfahrt am Smartphone oder Tablet fertig bearbeiten. Sie könnten theoretisch auch von unterwegs den Schulaufsatz Ihres Kindes öffnen und Korrekturen vermerken sowie vieles mehr. Wer noch eine veraltete Version von Office einsetzt oder mit OpenOffice, LibreOffice & Co. nicht ganz zufrieden ist, kann zuschlagen.

