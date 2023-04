Glitch Pokémon GO Eier-Exploit: Hacker besetzen Arenen Durch einen Pokémon GO Glitch in Arenen positionierte Eier machen diese uneinnehmbar. Was wie ein Bug aussah, war das Werk von Hackern. News

Pokémon GO: Durch einen Exploit können Eier in Arenen platziert werden. Trotz einer Stärke von 0 WP werden die Arenen durch den Glitch uneinnehmbar. © Screenshot: youtube.com/watch?v=HEflJCtpiac

Pokémon GO Spieler in New York hatten in den vergangenen Tagen guten Grund, sich zu ärgern: Unbekannte besetzen eine Arena nach der anderen nicht mit Pokémon sondern mit Eiern samt Kampfstärke 0 WP - und machten diese damit uneinnehmbar. Denn Arenakämpfe gegen Eier sind in Pokémon GO nicht vorgesehen. Wurde hinter dem Problem ursprünglich ein Glitch - also ein Programmfehler - gesehen, stellte sich mittlerweile heraus: Die uneinnehmbaren Eier-Arenen sind das Werk von Hackern.

So wurde in der Zwischenzeit im Cheater-Forum OwnedCore eine Anleitung zum "Gym Egg Exploit" veröffentlicht. Demnach nutzte der Hacker netops die inoffizielle Pokémon-GO-Api sowie zwei Python-Scripte, um die Eier in Arenen zu platzieren. In die Hände spielte ihm dabei die Tatsache, dass Eier im Pokémon-GO-Code ebenfalls als Pokémon geführt werden und eine pokemon_id besitzen.

Wie der Eier-Exploit im Spiel aussieht, zeigt das Video am Artikelende.

Wie reagiert Niantic?

Es darf erwartet werden, dass Niantic den Exploit schnell mit einem Update von Pokémon GO beseitigen wird. Eventuell reicht sogar ein Server-seitiger Patch aus. Dann sind Eier wieder nur zum Ausbrüten gut - und nicht für Arena-Kämpfe.

Generell hat Niantic seine Maßnahmen gegen Pokémon GO Cheater und Bot-Nutzer verschärft. So werden mittlerweile auch permanente Bans verteilt und die Zahl der Bots scheint nachzulassen. Dennoch treffen wir noch auf verdächtige Arena-Gegner in der Region von Level 35 aufwärts.

The New York Times 0 CP egg on a gym - Pokemon Go Quelle: PoGo Marki 1:02 min

